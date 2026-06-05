Fatih Terim: Dünya Kupası'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, İtalyan basınından Tuttomercato'ya açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, ''Türkiye'nin Dünya Kupası'na ihtiyacı var ama Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz büyük turnuvalarda sadece oynamakla kalmaz: Onlar yaşar ve coşturur!'' dedi.

''BEKLENMEDİK BİR DURUM OLURDU''

''Birçok kişi Türkiye'yi Dünya Kupası'nın olası sürprizi olarak görüyor. Siz de aynı fikirde misiniz?'' sorusuna yanıt veren Terim, "Hem evet hem hayır. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından bir sürpriz olarak görülebileceğini anlıyorum. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi milli takımların doğal favoriler olarak görüldüğü turnuvada, bizim çeyrek finale ya da ötesine çıkmamız kesinlikle beklenmedik bir durum olurdu." yanıtını verdi.

''TÜRKİYE'NİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR''

Türkiye'nin büyük potansiyeli olduğunu belirten Fatih Terim, "Ancak Türkiye'nin büyük potansiyeli var. Bu turnuvada insanların sürpriz olarak gördüğü şeyi normal bir şeye dönüştürmek istiyoruz.

Önemli olan istikrarı sağlamak. Son 3 Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyoruz. Bu hedef çok önemliydi. Her zaman söylediğim şudur: Her zaman orada olmalıyız, istikrar sağlamalıyız, başarı da gelecektir.

Kısa turnuvalarda planlama çok önemlidir. Oyuncular 40-50 maçlık çok yoğun sezonlardan geliyorlar ve hemen milli takıma katılıyorlar. Bu kolay değil. Fiziksel ve zihinsel olarak hazırlık gerekiyor. En iyi yaklaşım adım adım ilerlemektir. Önde grubu mümkün olan en iyi şekilde geçmek, sonra son 16'ya, çeyrek finale ve ötesine geçmek.

Türkiye için sınır olmadığını düşünüyorum. Önemli olan turnuvada yer almaktır. Türkiye'nin Dünya Kupası'na ihtiyacı var ama Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz büyük turnuvalarda sadece oynamakla kalmaz: Onlar yaşar ve coşturur! Taraftarlar, enerjisi ve duygularıyla her zaman iz bırakır." yorumunu yaptı.

''HER ZAMAN İNANDIM''

''Vincenzo Montella'nın başarısı sizi şaşırttı mı?'' sorusuna yanıt veren tecrübeli teknik adam, "Kesinlikle hayır. Vincenzo'ya hem kişiliği hem de tecrübesi ve yeteneği nedeniyle her zaman inandım. Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu çünkü benim şehrim Adana'da, futbol kariyerime başladığım kulüp olan Adana Demirspor'da çok önemli bir iş başardı." şeklinde konuştu.

EURO 2024 ÖRNEĞİ VERDİ

EURO 2024'te yaşanan olayı aktaran Terim'in sözleri şöyle:

"Buralarda kulüp düzeyinde çalışmak çok zordur. Kariyerinin büyük bir bölümünü 30-35 milyon taraftarı olan Galatasaray gibi dev bir kulüpte geçirmiş biri olarak sorumluluğun ne demek olduğunu biliyorum. Ancak milli takımda bütün bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Özellikle Türkiye gibi duygusal yoğunluğu yüksek ülkelerde, işler kötü gittiğinde eleştiriler çok daha sert hale geliyor.



EURO2024'te benzer bir durum yaşamıştık. O zaman da her zaman teknik direktörü desteklemenin önemini vurgulamıştım. Çünkü kısa turnuvalarda sevinç ve hayal kırıklığını ayrı ayrı yaşamak için zaman yoktur: Her yargı ancak resmin tamamı görüldüğünde verilmelidir."

''KALBİM ONLARLA BİRLİKTE''

Fatih Terim, "Milli takımda güçlü bir birliktelik yarattı ve bu kolay bir şey değil. Oyuncular birbirlerini zaten iyi tanıyor; bir araya geldiklerinde sıfırdan başlamıyorlar, bir sistem gibi, neredeyse bir kulüp takımı gibi işliyorlar. Bu, onun en büyük başarılarından biri. ABD'de de böyle devam edeceğinden şüphem yok. Kalbim onlarla birlikte." dedi.