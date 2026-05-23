Fatih Terim de topa girdi: Yasaklardan yana değilim

Galatasaray Kulübü olağan seçimli genel kurula katılan Fatih Terim oyunu kullandı. Çıkışta açıklamalarda bulunana Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4 yabancı kuralını değerlendirdi.

"YASAKLARDAN YANA DEĞİLİM"

Kararın yanlış olduğunu dile getiren Fatih Terim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ben daha önce anlattım bakış açımı. Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur.

O zaman da söylemiştim; 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabilirdin.

Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, dönüştüğü, yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız.

Doğru bir şeye karar verilmesi lazım, bunun üzerine gidilmesi lazım. Yapacaklardır, federasyonda bunu yapacak kapasite zaten var. Kulüplerle oturup konuşulur.