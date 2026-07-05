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Halk TV Spor Fatih Terim: Ben yapmam sıkıntı yaratabilir

Fatih Terim: Ben yapmam sıkıntı yaratabilir

Thomas Tuchel'in, "Penaltılara hazırız." demesini değerlendiren Fatih Terim, maçtan bir gün önce penaltı antrenmanı yaptırmadığını dile getirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fatih Terim: Ben yapmam sıkıntı yaratabilir

Teknik direktör Fatih Terim, Dünya Kupası'na dair değerlendirmelerine devam ediyor. Kendi Youtube kanalından yeni bir video paylaşan Fatih Terim'den dikkat çeker bir 'penaltı' çıkışı geldi.

"YADIRGADIM"

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, "Penaltılara hazırız." sözleri hakkında konuşan Fatih Terim, açıklamayı doğru bulmadığını vurguladı.

Fatih Terim'in konuşması şu şekilde:

Ben yadırgadım açıkçası. Penaltılara da hazırız manasında söyledilerse saygı duyarım ama direkt maçı söylemeden bunu söylemek doğru değil. Birinci tezim daha doğru geliyor bana ama penaltılara da çalışılabilir.

"BİR GÜN ÖNCE ANTRENMANDA PENALTI ATIŞI YAPTIRMAM"

Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım; oyuncu 'Biz penaltılara kalmayı planlıyormuşuz' gibi algılar. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Beni tanımalarına ve niyetimi bilmelerine rağmen 'Acabalar' sıkıntı yaratabilir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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