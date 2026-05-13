Fatih Tekke'den maç biter bitmez Montella'ya milli takım çağrısı

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Tekke çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adamın sözleri şu şekilde:

Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar. Asıl kadro daha iyidir çünkü tamamıyla konsantre olmaları kolay değildi, genç oyuncu olunca kendini göstermek için daha da mücadele ediyorlar. Kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler, tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu, hoca kovduracak maçlar bunlar.

“SAKATLARIMIZ VAR”

İkinci yarıda isteğimiz, arzumuz... Genel olarak söylenecek çok olumlu şey yok. Böyle maçları daha dikkatli ve önceden bitirmemiz gerekiyor. Sakatlarımız var, şunlar bunlar var... Buralara kadar geldik. Bir maçımız var.

“ARTIK MİLLİ TAKIMA DAVET EDERLER”

Ozan Tufan'ı herhalde artık milli takıma davet ederler diye düşünüyorum. Her oynadığı pozisyonda çok iyi iş çıkardı.

“KUPAYLA TAÇLANDIRMAMIZ LAZIM”

Maçın bize dönüşü, çok şükür diyelim. Kupayı çok istediğimizi söyledim. Her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi, bunu kupayla taçlandırmamız lazım. Umarım bu ekip, Trabzonspor tarihinde kupayla yerini alır ama kolay değil, zor.

“KUPAYI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Geçen sene finalde kaybettim. Süper Kupa'da da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. İlla kupa alayım diye derdim yok ama bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder bize. Oyunun kendisi beni ilgilendiriyor ama bazı maçlarda böyle oluyor. Sonuç olarak finaldeyiz. Finalde deplasmanda kaybettiğimiz bir takımla oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizim için zor, kolay değil ama çok istediğimiz kesin. Bugünden daha fazla istememiz lazım. Umarım taraftarımızı mutlu eder ve kupayı müzemize götürürüz.