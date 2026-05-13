Fatih Tekke: Tek bir amacımız var

Türkiye Kupası yarı final maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

“TEK AMACIMIZ KAZANARAK FİNALE YÜRÜMEK”

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Tekke “Kupayı ne kadar çok arzuladığımızın farkındayız. Buraya kadar büyük bir emekle geldik. Şimdi tek bir amacımız var: Kazanarak finale yürümek” sözlerini sarf etti.

KAZANAN KONYASPOR’UN RAKİBİ OLACAK

Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadeleden galip ayrılacak taraf adını finale yazdıracak. Finaldeki rakibi ise Konyaspor olacak.

İLK 11’LER

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samed, Ensar, Erk, Göktan, Ayaz

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu