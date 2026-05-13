Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fatih Tekke: Tek bir amacımız var

Fatih Tekke: Tek bir amacımız var

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçı öncesi konuştu. Tekke tek amaçlarının finale yürümek olduğunu söyledi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fatih Tekke: Tek bir amacımız var

Türkiye Kupası yarı final maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

“TEK AMACIMIZ KAZANARAK FİNALE YÜRÜMEK”

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Tekke “Kupayı ne kadar çok arzuladığımızın farkındayız. Buraya kadar büyük bir emekle geldik. Şimdi tek bir amacımız var: Kazanarak finale yürümek” sözlerini sarf etti.

KAZANAN KONYASPOR’UN RAKİBİ OLACAK

Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadeleden galip ayrılacak taraf adını finale yazdıracak. Finaldeki rakibi ise Konyaspor olacak.

İLK 11’LER

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samed, Ensar, Erk, Göktan, Ayaz

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro