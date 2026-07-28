Fatih Altaylı: Yaptıkları aslında tehlikeli bir iş

Gazeteci Fatih Altaylı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi şampiyonluğu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesindeki yazısında şu yorumu yaptı:

Ülkede ayrım, kamplaşma öyle bir hale gelmiş ki, A Milli Futbol Takımı'nın başarısızlığına sevinen bir grup ve aynı şekilde Kadın Voleybol Milli Takımımızın Uluslar Ligi şampiyonluğuna sevinmeyen bir başka grup var.

Bir grup insanımız futbol milli takımımız Dünya Kupası'nda rezil oldu diye mutlu oldu.

Şimdi bir diğer grup kadın voleybol milli takımımız şampiyonluk kazandı diye aradan çıktı.



Çünkü ilk grupta futbol milli takımının AK Parti'nin takımı olarak mücadele etmesi ve özellikle federasyon başkanından dolayı futbol milli takımının başarılı olmasını istemiyor.

Diğer grup ise kadın voleybol milli takımının kendi inançlarına aykırı bir takım ve inançlara saygısız bir kesim takımı olarak mücadele ediyor ve başarılı olmasını istemiyor.

NEYSE Kİ HALA İYİLER ÇOĞUNLUKTA

Bu berbat tablo içinde sevindirici olan, A Milli Futbol Takımı'nın başarısızlığına üzülen ve Kadın Voleybol Milli Takımımızın başarısına sevinenlerin mevcut ülkede büyük çoğunluk ve kamplaşmayı reddeden aklıselim sahibi insanlar olması.

Zaten o yoğunluk olmasa da bu bölgede mevcut dağılır hatta çatışırdı.

Neyse ki, hala iyiler çoğunlukta. Sosyal medyaya rağmen hem de!

Bu vesileyle ben de Voleybol Milli Takımımızın kayıtlarını koruyorum. Yaptıkları aslında tehlikeli bir iş. Bizim başarımızı kankasattılar ve sürdürülebilir olduğunu kanıtladılar.

Bu, diğer sporcularımız için hem motivasyon hem de zorlu bir rekabet gücüdür.