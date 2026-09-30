Fatih Altaylı Montella'daki İsmail Kartal detayını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçları ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına dair yazı kaleme aldı.

Fatih Altaylı ''Bir Federasyon ne zaman istifa eder?'' başlıklı yazısında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili, ''Hakem rehin alan, çakma mafya tavırlı adamı federasyon başkanı yaparsan olacağı budur.'' ifadelerini kullandı.

MONTELLA'DAKİ İSMAİL KARTAL DETAYINI AÇIKLADI

Fatih Altaylı, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ''Kovsalar da gitsem havasında'' olduğunu belirtti ve İsmail Kartal detayını açıkladı.

Altaylı, ''Montella ise ‘Kovsalar da gitsem’ havasında. Belli ki, İsmail Kartal’ın yerine pazarlık yapmış bile'' yorumunu yaptı.

''TÜM BUNLARA RAĞMEN HALA ORADA OTURMAK''

Fatih Altaylı'nın köşe yazısı şu şekilde:

''Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası’nda başlattığı rezaleti sürdürüyor.

Kendi sahamızda oynadığımız iki maçtan da yenik ayrılıp ilk altı puanın altısını da kaybettik.

Gruptan çıkma şansımızı iki maçta yok ettik demek daha doğru.

Hakem rehin alan, çakma mafya tavırlı adamı federasyon başkanı yaparsan olacağı budur.

Ancak oradaki tablo aslında federasyon başkanının kimliğinden daha vahim.

Grubun ilk maçını Kocaeli’nde oynadı milliler. En önemli maç. İyi bir başlangıç fırsatı ve Kocaeli.

Maçı izlediniz mi bilmiyorum ama en ufak bir milli duygu var mıydı sizce sahada ya da tribünlerde.

Üstelik Kocaeli sahası Fransızlar için olduğu kadar bizim takım için de deplasman gibiydi. Oyuncuların bilmediği, pek az gördüğü bir saha. Ve çok kötü bir tribün organizasyonu.

Son yılların en kötü Fransa takımına karşı sahadan mağlup ayrıldık.

Gol atma umudu Barış olan bir takım için çok normal bir sonuç.

İtalya maçında ise tribün iyi ama takım çok kötü.

Takımında oynayamayan oyuncular sahada.

Santrfor olamayacağı iki yıldır belli olan Barış, santrfor diye sahada. Hiçbir şey olmayacağı belli, negatif elektrik jeneratörü Kerem Aktürkoğlu sahada.

Montella ise ‘Kovsalar da gitsem’ havasında.

Belli ki, İsmail Kartal’ın yerine pazarlık yapmış bile.

Bunu ben değil, mevcut federasyonun kurucularından biri söylüyor.

Tribünler “Hacıosmanoğlu villa versene” diye federasyon başkanı ile ne geçtiğini söylemeyeyim ama geçiyor işte.

İstifa daveti ise hem Montella’ya hem Hacıosmanoğlu’na.

Montella ise tabii ki “İstifa etmem” diyor. Kovulayım da paramı çalışmadan alıp kapağı bir takıma atayım derdinde.

Ve rezaletin sabahına Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi yani MHK Başkanı ve saz arkadaşları gözaltına alınıyor.

İyi de, bir federasyon başkanı ne olur da istifa eder.

Dünya Kupası rezaleti, lig rezaleti, hakem rezaleti, milli takım rezaleti.

Üstüne bir de kendi elleri ile seçtiği MHK Başkanı ve 6 kişi gözaltında. Hem de ağır suçlamalarla.

Tüm bunlara rağmen hâlâ orada oturmak!

Olsa olsa bizim memlekette olur.''