Fatih Altaylı açıklama yaptı: F1 İstanbulpark'ta sorun iddialarına yanıt verdi

Formula 1’in 7 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul Park Pisti hakkında ortaya atılan sorun iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Fatih Altaylı, pistin Formula 1 takvimine dahil edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"SORUN YOK"

Altaylı, İstanbul Park Pisti’nin Formula 1 için gereken Grade 1 seviyesinden düşmesinin nedenini açıkladı. İntercity’nin pisti teslim ederken bazı zararlara yol açtığını belirten Altaylı, eksiklerin büyük bölümünün giderildiğini söyledi.

Altaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes F1 takviminde İstanbulpark ile ilgili sorun mu var diye soruyor. Hayır sorun yok. İntercity pisti teslim ederken bazı zararlar verdiği için pist F1 için gereken Grade 1’dan düştü. Çoğu düzeltildi. Kalan bir kaç eksik de giderilecek. Sorun yok. Arzu ederseniz Track Comission a gelen eksik listesini de paylaşırım."

FORMULA 1 2027’DE İSTANBUL’A DÖNÜYOR

Formula 1’in 2027 takvimi kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde TOSFED İstanbul Park Pisti’nde gerçekleştirilecek. Yarışın 1 Ekim Cuma günü antrenman turlarıyla başlaması, 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarının yapılması ve ana yarışın 3 Ekim Pazar günü koşulması planlanıyor.

Türkiye Grand Prix’sinin 2027-2031 yılları arasında her sezon Formula 1 takviminde yer almasını öngören 5 yıllık anlaşma da duyurulmuştu.