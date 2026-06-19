2026 Dünya Kupası'na Fas beraberliğiyle başlayarak büyük bir şok yaşayan Brezilya'ya bir kötü haber de yıldız futbolcusundan geldi.

Sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle tedavisi süren deneyimli futbolcu Neymar'ın takım kafilesiyle birlikte Philadelphia'ya gitmediği açıklandı.

Brezilya teknik heyeti ve sağlık ekibi, yıldız oyuncuyu riske atmamak adına kadroya dahil etmeme kararı aldı.

Neymar, Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında da görev alamamıştı.

Brezilya Futbol Konfederasyonu, oyuncunun rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiğini ve turnuvanın ilerleyen aşamalarına yetiştirilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, Haiti karşısında sahaya yıldız oyuncusundan yoksun çıkacak olsa da gruptan çıkma yolunda avantajını korumayı hedefliyor.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Neymar'ın durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

34 yaşındaki yıldızın yokluğu Brezilya taraftarlarını üzerken, gözler şimdi Neymar'ın olası dönüş tarihine çevrildi. Brezilya cephesi, tecrübeli futbolcunun eleme turlarında takıma katılabilmesi için zamana karşı yarış veriyor.