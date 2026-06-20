Fas 1 gol attı İskoçya dondu kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, İskoçya'yı 1-0 yendi.
2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, İskoçya'yı daha 2. dakikadaki golle devirdi. İskoçlar, adeta donup kalırken, ikinci yarıdaki çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.
Fas, İskoçya kalesine ilk gelişinde golü buldu. 2. dakikada sağ kanattan gelişen Fas atağında Diaz, savunmanın arkasına hareketlenen Saibari’yi topla buluşturdu. Saibari, ceza alanında dar açıdan yaptığı etkili vuruşla kaleci Gunn’ın yanından topu filelere gönderdi: 1-0.
Saibari’nin 71. saniyedeki golü turnuvanın şu ana kadarki en erken golü olurken, Faslı futbolcu, Mısırlı Muhammed Salah'tan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında ağları sarsan ikinci Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fas, puanını 4'e çıkardı. İskoçya ise 3 puanda kaldı.
İSKOÇYA - FAS: 0-1
Stat: Boston
Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynullin (Özbekistan)
İskoçya: Gunn, Hanley, Hendry, Tierney (Dk. 60 Doak), Patterson (Dk. 89 Ralston), McTominay, Ferguson, Robertson, McGinn (Dk. 89 Stewart), Christie (Dk. 72 McLean), Adams (Dk. 71 Dykes)
Fas: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz (Dk. 84 Echghouyab), Ounahi (Dk. 90 Mourabet), El Khannouss (Dk. 84 Talbi), Saibari (Dk. 84 Rahimi)
Gol: Dk. 2 Saibari (Fas)
Sarı kartlar: Dk. 23 Diop (Fas), Dk. 65 Robertson (İskoçya)