Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fas 1 gol attı İskoçya dondu kaldı

Fas 1 gol attı İskoçya dondu kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, İskoçya'yı 1-0 yendi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fas 1 gol attı İskoçya dondu kaldı

2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, İskoçya'yı daha 2. dakikadaki golle devirdi. İskoçlar, adeta donup kalırken, ikinci yarıdaki çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.

ABD 2 golle Avustralya'yı devirdi: Milli takımımızı da etkilediABD 2 golle Avustralya'yı devirdi: Milli takımımızı da etkiledi

Fas, İskoçya kalesine ilk gelişinde golü buldu. 2. dakikada sağ kanattan gelişen Fas atağında Diaz, savunmanın arkasına hareketlenen Saibari’yi topla buluşturdu. Saibari, ceza alanında dar açıdan yaptığı etkili vuruşla kaleci Gunn’ın yanından topu filelere gönderdi: 1-0.
Saibari’nin 71. saniyedeki golü turnuvanın şu ana kadarki en erken golü olurken, Faslı futbolcu, Mısırlı Muhammed Salah'tan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında ağları sarsan ikinci Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fas, puanını 4'e çıkardı. İskoçya ise 3 puanda kaldı.

İSKOÇYA - FAS: 0-1

Stat: Boston
Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynullin (Özbekistan)
İskoçya: Gunn, Hanley, Hendry, Tierney (Dk. 60 Doak), Patterson (Dk. 89 Ralston), McTominay, Ferguson, Robertson, McGinn (Dk. 89 Stewart), Christie (Dk. 72 McLean), Adams (Dk. 71 Dykes)
Fas: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz (Dk. 84 Echghouyab), Ounahi (Dk. 90 Mourabet), El Khannouss (Dk. 84 Talbi), Saibari (Dk. 84 Rahimi)
Gol: Dk. 2 Saibari (Fas)
Sarı kartlar: Dk. 23 Diop (Fas), Dk. 65 Robertson (İskoçya)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası İskoçya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro