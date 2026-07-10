Faciaya ramak kala: Kopan motor parçası uçağın penceresini parçaladı

Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Münih şehrine gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait yolcu uçağı, kalkışın ardından yaşanan motor arızası nedeniyle rotasını değiştirerek acil iniş kararı aldı. Kaptan pilotun acil durum bildiriminde bulunmasının ardından uçak güvenli şekilde yeniden Selanik "Makedonya" Havalimanı'na yönlendirildi.

Ancak asıl korku dolu anlar, uçağın alçalmaya başladığı sırada yaşandı. Arızalanan motordan kopan metal bir parçanın büyük bir hızla gövdeye çarpmasının ardından yolcu kabinindeki pencerelerden biri kırıldı. Camın parçalanmasıyla birlikte kabinde büyük panik yaşanırken, kırılan camdan sıçrayan parçalar nedeniyle bir yolcu hafif yaralandı. Yolcuların yaşadığı korku nedeniyle kabin içerisinde kısa süreli kargaşa oluştu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yetkililer, ilk incelemelerde uçağın gövdesinde delik ya da yapısal bir yırtılma tespit edilmediğini, hasarın yalnızca pencereyle sınırlı kaldığını açıkladı. Havacılık uzmanları ise olayın daha yüksek irtifada meydana gelmesi ve gövdede açıklık oluşması halinde ani basınç kaybının çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

4 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Pilotun acil durum çağrısının ardından Selanik Havalimanı'nda en üst seviyede kriz protokolü devreye alındı. Pist çevresine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırılırken, uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından yolcular tahliye edildi. Şok yaşayan ve sağlık kontrolünden geçirilmesi gereken 4 yolcu ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yolcuların büyük bölümü ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken, bir kişinin ileri tetkikler amacıyla hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi.

YEDEK UÇAK GÖNDERİLDİ

Ryanair, seferin tamamlanabilmesi için Selanik'e yedek uçak gönderdi. Yolcuların önemli bir kısmı yeni uçakla Münih'e hareket ederken, yaşadığı korku nedeniyle uçuşa devam etmek istemeyen bazı yolcular ise kendi talepleri doğrultusunda Selanik'te kalmayı tercih etti.

Olayın ardından motor arızasının neden meydana geldiğini ve motordan kopan parçanın nasıl ayrıldığını belirlemek amacıyla özel bir soruşturma komisyonu çalışma başlattı.