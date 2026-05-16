FA Cup'ta şampiyon Manchester City: Chelsea'yi tek golle yıktı

İngiltere FA Cup final maçında Manchester City, rakibi Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Spor Servisi
Editör
FA Cup finalinde Manchester City ve Chelsea karşı karşıya geldi.
Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele, Manchester City'nin 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Manchester City'e kupayı getiren tek golü 72. dakikada Antonie Semenyo attı.

İKİNCİ KUPASINI KAZANDI

Bu sonuçla Manchester City, FA Cup'ta şampiyon olarak bu sezon ikinci kupasını müzesine götürdü.
Pep Guardiola'nın yönettiği Manchester City, Arsenal'ı İngiltere Lig Kupası finalinde yenerek sezonun ilk kupasını kazanmıştı.

PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ VAR

Manchester City, Premier Lig'de oynadığı 36 maçta 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak topladığı 77 puanla 2. sırada yer alıyor.
Arsenal ise 36 maçta 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 79 puanla zirvede bulunuyor.
Premier Lig'de Arsenal ile yarışan Manchester City kalan 2 maçını da kazanır, Arsenal puan kaybederse şampiyonluğa uzanabilir.

Premier Lig İngiltere
