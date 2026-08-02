Eze eze yendik: Ne muhteşemsiniz kızlar!
Genç kızlarımız Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başladı, ilk maçında eze eze kazandı. Milliler rakibine büyük fark attı.
Genç kızlarımız muhteşem başladı. 18 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında rakibini bozguna uğrattı.
Şampiyonada C Grubu'nda yer alan millilerimiz, ilk karşılaşmasında Karadağ'la karşı karşıya geldi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen organizasyonda maça fırtına gibi başladık. Hemen öne geçtik ve ilk periyodu 22 - 14 önde geçtik.
Daha sonra Karadağ karşılık verdi ve farkı kapattı. Ama genç kızlarımız devre sonunda soyunma odasına 33-31 önde girmeyi başardı.
İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTUK
Milli takımımız üçüncü periyotta farkı açtı ve son çeyreğe 57 - 38 önde girdi.
Final periyodunda da farkı koruduk. Rakibin direnmesine rağmen üstünlüğü kaybetmedik.
18 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Karadağ karşısında salondan 71 - 55 galip ayrılmayı başardı.
Milli takımımız gruptaki ikinci maçında bugün saat 14.00'te İspanya ile karşı karşıya gelecek.