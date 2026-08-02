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Eze eze yendik: Ne muhteşemsiniz kızlar!

Genç kızlarımız Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başladı, ilk maçında eze eze kazandı. Milliler rakibine büyük fark attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Eze eze yendik: Ne muhteşemsiniz kızlar!

Genç kızlarımız muhteşem başladı. 18 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında rakibini bozguna uğrattı.

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Şampiyonada C Grubu'nda yer alan millilerimiz, ilk karşılaşmasında Karadağ'la karşı karşıya geldi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen organizasyonda maça fırtına gibi başladık. Hemen öne geçtik ve ilk periyodu 22 - 14 önde geçtik.
Daha sonra Karadağ karşılık verdi ve farkı kapattı. Ama genç kızlarımız devre sonunda soyunma odasına 33-31 önde girmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTUK

Milli takımımız üçüncü periyotta farkı açtı ve son çeyreğe 57 - 38 önde girdi.
Final periyodunda da farkı koruduk. Rakibin direnmesine rağmen üstünlüğü kaybetmedik.
18 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Karadağ karşısında salondan 71 - 55 galip ayrılmayı başardı.
Milli takımımız gruptaki ikinci maçında bugün saat 14.00'te İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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