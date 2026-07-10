Eyvah eyvah Vargas'ın dizlerindekiler ne? Üzülmeye vakit yok yarın çok önemli
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 3. etap 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Bu yenilgi finalleri tehlikeye soktu. Millilerimiz yıkıldı. Vargas'ın görüntüsü korkuttu. Ama üzülmeye vakit yok, ileri. Son 2 maçta galibiyet gerekli.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Japonya'daki 3. etapta 2. maçında lider durumda bulunan ABD'yi salladı ama yıkamadı. Maçı 3-2 kaybettik.
Melissa Vargas, 35 sayıyla müthiş bir performans sergiledi. İlkin Aydın 16, Hande Baladın 14, Zehra Güneş 11 sayı yaptı bu galibiyete yetmedi.
A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santerelli, "Bence bugün ilk ve üçüncü sette gerçekten harika bir iş çıkardık ve çok geliştiğimizi gösterdik. Kaybettiğimiz diğer setlerde ise... Tamam, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten çok güçlü olduğunu biliyoruz.Bugün bizim için önemli bir maçtı, bu yüzden üzgünüm. Şimdi önümüzde iki zorlu maç daha var; yarın Japonya'ya karşı, ardından da Tayland ile oynayacağız. Peş peşe oynayacağımız bu 3 maç bizi zorlayacaktır. Finallere kalmak istediğimiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun kolay olmadığını ve her takımın bunu istediğini biliyoruz" dedi.
Millilerimiz maçtan sonra adeta yıkıldı.
Hande Baladın ise sonraki maçlar için şu sözleriyle umut verdi: "Maç içinde inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ama hangi alanlarda kendimizi geliştirebileceğimizi biliyoruz. Gelecek maçlarda oyunumuzu daha da yukarı taşımaya çalışacağız. Genel olarak sahada iyi bir enerji vardı, sürekli birbirimize yardımcı olmaya ve oyunun içinde kalmaya çalıştık. Bence her şey daha da iyiye gidecek."
Bu sonuçla Milletler Ligi'nde 7 galibiyet ve 19 puanda kaldık. Şu anda 7. sıradayız. Hollanda bizi geçer de 8. sıraya inersek Milletler Ligi'nde finallere kalamayacağız. Ancak son 2 maçı kazanırsak finallere kalabileceğiz. Onun için üzülmeye vakit yok, ileri. Sonraki maçlar çok önemli.
Finallere ilk 7 takım ile evsahibi Çin katılacak. Millilerimizin son 2 maçtaki rakipleri şöyle:
11 Temmuz 2026
13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport)
12 Temmuz 2026
09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport)
Maçtan sonra ABD'liler bile müthiş performans göstererek en skorer isim olan Melissa Vargas'ı kutladı. Ancak Vargas'ın dizlerinin buz torbalarıyla bandajlı hali korkuttu. Melissa Vargas'ın yarın oynanacak maça kadar tedavi altında tutulacağı belirtildi.