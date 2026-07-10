Eyvah eyvah Vargas'ın dizlerindekiler ne? Üzülmeye vakit yok yarın çok önemli

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A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santerelli, "Bence bugün ilk ve üçüncü sette gerçekten harika bir iş çıkardık ve çok geliştiğimizi gösterdik. Kaybettiğimiz diğer setlerde ise... Tamam, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten çok güçlü olduğunu biliyoruz.Bugün bizim için önemli bir maçtı, bu yüzden üzgünüm. Şimdi önümüzde iki zorlu maç daha var; yarın Japonya'ya karşı, ardından da Tayland ile oynayacağız. Peş peşe oynayacağımız bu 3 maç bizi zorlayacaktır. Finallere kalmak istediğimiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun kolay olmadığını ve her takımın bunu istediğini biliyoruz" dedi.