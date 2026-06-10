Eyüpspor'u Süper Lig'de tuttu: Sezon biter bitmez TFF 1. Lig ekibine imzayı attı

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe ile yollar ayrıldı. Kayserispor boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eyüpspor'dan ayrılan Atilla Gerin'i getirdi.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 58 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma imzalandı.

Açıklamada, "Hoş geldin Atila Gerin. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kayseri temsilcisinde kulüp menajerliği görevine de Seyit İçgül'ün getirildiği açıklandı.

EYÜPSPOR'U LİGDE TUTTU

Sezon ortasında geldiği Eyüpspor'un başında 20 maça çıkan Atilla Gerin, takımını son hafta ligde tutmayı başarmıştı.