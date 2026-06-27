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Halk TV Spor "Ey Montella" diyerek seslendi: Arda Güler ve TRT spikeri açıklaması

"Ey Montella" diyerek seslendi: Arda Güler ve TRT spikeri açıklaması

Türk spor basınının duayeni Şansal Büyüka, Arda Güler'le TRT spikeri arasındaki konuşmayı değerlendirirken, "Ey Montella" diye de seslendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
"Ey Montella" diyerek seslendi: Arda Güler ve TRT spikeri açıklaması

Türk spor basınının duayeni Şansal Büyüka, milli takımın ABD ile oynadığı maçtan sonra Arda Güler'in TRT spikerine yaptığı açıklamayı değerlendirirken, teknik direktör Vincenzo Montella'ya da seslendi.

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A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında ABD'yi 3-2 yenmişti. Ancak ilk 2 maçında Avustralya ve Paraguay'a yenildiği için Dünya Kupası'na veda etti.

"BUNDAN DAHA İYİ DERS OLUR MU?"

Şansal Büyüka, Sportsdigitale'deki programda şu ifadeleri kullandı:
"Arda Güler, babası yaşındakilerin yapamadığını yaparak herkese ders verdi.
TRT spikerinin de ‘seviyesiz şeyler’ gibi sorusu var. Normaldir gazeteci karşısındakini tahrik etmek ister. ‘Drama yapamayız’ lafı süper. Bu yaşta bu olgunluk.
Bugün bir resital yaptı dünya futboluna. Fransa’nın efsanesi Thierry Henry, 'Kendi neslinin en iyilerinden biri. Dünya Kupası’nın en iyilerinden biri olarak gösterilmeli ama arkadaşları ona ayak uyduramadı' diyor.
Ey Montella, çocuğu sağ kenara atıp sıfır çektirdin çocuğa. Türk toplumuna, kendini beğenmişlere, eleştiriyi kabul etmeyenlere, gerçeği görmeyenlere bundan daha iyi ders olur mu?"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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