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Ev sahibi Çin İtalya'ya direnemedi

FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncülük maçında ev sahibi Çin'i 3-1'lik skorla yenen İtalya, turnuvayı 3. tamamladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ev sahibi Çin İtalya'ya direnemedi

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında İtalya, ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.

Organizasyonda final karşılaşması Türkiye-Brezilya arasında bugün TSİ 14.30'da oynanacak.

HEDEFİMİZ 2. ŞAMPİYONLUK

Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.

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VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı takım organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

MAÇTAN DETAYLAR

  • Salon: East Asian Games Dome
  • Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
  • Çin: Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Aoqian Wang, Xie (Mengjie Wang, Diao, Li, Yang, Dong, Ni, Guo, Chen)
  • İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Meli, Omoruyi)
  • Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 13-25
  • Süre: 117 dakika (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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