Ev sahibi Çin İtalya'ya direnemedi
FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncülük maçında ev sahibi Çin'i 3-1'lik skorla yenen İtalya, turnuvayı 3. tamamladı.
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Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında İtalya, ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.
Organizasyonda final karşılaşması Türkiye-Brezilya arasında bugün TSİ 14.30'da oynanacak.
HEDEFİMİZ 2. ŞAMPİYONLUK
Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.
VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
Ay-yıldızlı takım organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.
MAÇTAN DETAYLAR
- Salon: East Asian Games Dome
- Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
- Çin: Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Aoqian Wang, Xie (Mengjie Wang, Diao, Li, Yang, Dong, Ni, Guo, Chen)
- İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Meli, Omoruyi)
- Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 13-25
- Süre: 117 dakika (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi