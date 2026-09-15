Euroleague'de yeni kurallar açıklandı

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan Euroleague , 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli kılacağı devrim niteliğindeki köklü kural güncellemelerini resmi bir açıklamayla kamuoyuna resmen duyurdu.

Yeni düzenlemeyle birlikte basketbol sahalarındaki eski "Sportmenlik Dışı Faul" kavramı artık tamamen tarihe karışacak. Bunun yerine oyun akışını kesen taktiksel hamleler için "Bozucu Faul", sert ve tehlikeli temaslar için ise doğrudan diskalifiye nedeni sayılacak "Ağır Faul" sistemi resmi olarak getiriliyor.

CHALLENGE KURALI DEĞİŞTİ

Teknik faullerde ise faul taklidi (flop) yapan oyunculara hakemler tarafından artık hiçbir şekilde sözlü uyarı verilmeden doğrudan teknik düdük çalınacak. Koçların maç içi stratejilerini derinden sarsacak yeni düzenlemede ise başantrenörlerin sahip olduğu iki kritik itiraz hakkından biri, karşılaşmanın ilk 38 dakikasında kullanılmazsa tamamen yanacak. Ayrıca sahaya adım atarak rakibin hızlı hücumunu fiziksel veya görsel olarak sabote eden koçlar, uyarı almaksızın doğrudan salondan ihraç edilecek.