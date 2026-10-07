Eski Süper Lig takımına FIFA’dan ceza üstüne ceza

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Mehdi Bourabia'ya olan 456 bin euroluk borç nedeniyle yeni transfer ve tescil yasağı geldi. Kulübün FIFA'daki toplam dosya sayısı 5'e yükselirken, toplam borç 771 bin euroya ulaştı.

Süper Lig'den 11 yıl aranın ardından küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönemden kalan mali sorunlar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübe, sözleşmesi geçtiğimiz sezon feshedilen Faslı futbolcu Mehdi Bourabia'nın alacağı nedeniyle FIFA tarafından yeni bir transfer yasağı uygulandı.

BOURABIA DOSYASI SONUÇLANDI

35 yaşındaki Mehdi Bourabia'nın Kayserispor'dan 456 bin euro alacağı bulunduğu ve bu miktarın ödenmemesi nedeniyle FIFA'nın kulübe transfer ve tescil yasağı getirdiği belirtildi.

Kayserispor, konuyla ilgili yaptığı açıklamada FIFA'nın 6 Ekim 2026 tarihli yazısına dikkat çekerek yasağın mali yükümlülük yerine getirilene kadar devam edeceğini duyurdu.

DOSYA SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Bourabia dosyasının eklenmesiyle birlikte Kayserispor'un FIFA nezdindeki transfer yasağı dosyalarının sayısı 5'e yükseldi.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre söz konusu dosyalardaki toplam mali yükümlülük ise 771 bin euroya ulaştı.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA nezdinde eski futbolcumuz Mehdi Bourabia dosyasından kaynaklanan 456 bin euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze yeni bir transfer ve tescil yasağı uygulanmıştır. FIFA'nın 6 Ekim 2026 tarihli yazısında, mali yükümlülüğün yerine getirilmesine kadar yasağın devam edeceği bildirilmiştir."

Kayserispor, dosyaların çözüme kavuşturulması ve transfer yasaklarının kaldırılması için hukuki ve mali çalışmaların sürdüğünü de açıkladı.

Kulübün önündeki en önemli gündem maddelerinden biri, FIFA'daki dosyaların kapatılarak transfer yasağının kaldırılması olacak.