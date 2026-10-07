Eski Beşiktaşlıdan dikkat çeken itiraf: Özgüvenim eksikti

Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiği 26 yaşındaki Jean Onana, kariyerine ilişkin İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Şu anda kulüpsüz olan futbolcu, Portekiz'de bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"EN İYİ HALİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Fiziksel olarak kendisini oldukça iyi hissettiğini belirten Onana, yeniden sahalara dönmek için yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.

Kamerunlu futbolcu, "Şu anda serbest durumdayım ve Portekiz'deyim. Her gün kişisel antrenörümle çalışıyorum. Hakkımda bazı soru işaretleri olduğunu biliyorum ancak fiziksel açıdan kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim" dedi.

26 yaşındaki oyuncu, yeniden futbola dönmek konusunda büyük bir motivasyona sahip olduğunu belirterek, "Kendimi yenilenmiş ve enerjik hissediyorum. Hedeflerime ulaşmak için büyük bir hırs taşıyorum. Henüz 26 yaşındayım. Yeniden oynamak, istikrarlı bir performans ortaya koymak ve en iyi halimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SERIE A'YA GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

İtalya'daki futbol deneyimini de değerlendiren Onana, Serie A'da forma giymekten keyif aldığını söyledi.

İtalyan futbolunun yalnızca savunma anlayışıyla tanımlanmasının doğru olmadığını belirten Onana, ligde takımların savunmanın yanı sıra pres ve hücum konusunda da önemli gelişim gösterdiğini ifade etti.

İtalya'da güzel günler geçirdiğini dile getiren futbolcu, "Bir gün Serie A'ya dönerek kendi hikayemi yeniden yazmayı hayal ediyorum" diye konuştu.

"FORMA ŞANSI BULAMIYORDUM, ÖZGÜVENİM EKSİKTİ"

Genoa'daki dönemine de değinen Onana, Beşiktaş'tan ayrıldığı süreçte yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Kamerunlu oyuncu, "Genoa gibi bir kulüpte oynamak benim için bir onurdu. Ancak koşullar benim açımdan uygun değildi. Kulüp doğru seçimdi fakat zamanlama doğru değildi. Beşiktaş'tan geldiğim ilk dönemde yeterince forma şansı bulamıyordum ve özgüvenim eksikti" sözleriyle o dönemki durumunu anlattı.

"HER ŞEY BENİM İÇİN YENİYDİ"

İtalya'ya ilk transfer olduğunda uyum konusunda da zorluk yaşadığını belirten Onana, farklı bir futbol kültürüne adapte olmaya çalıştığını söyledi.

Onana, "Farklı bir ortamdan geliyordum ve İtalyan futbolunda daha önce oynamamıştım. Her şey benim için yeniydi. Özellikle ocak ayında transfer olduğunuzda takıma uyum sağlamak için çok fazla zamanınız olmuyor" dedi.

"SAKATLIKLAR İSTİKRARIMI ETKİLEDİ"

Genoa'daki ikinci döneminin ise sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradığını belirten Onana, yaşadığı fiziksel sorunların istikrarını etkilediğini söyledi.

Tecrübelerinin kendisi açısından önemli olduğunu vurgulayan futbolcu, "Birkaç sakatlık nedeniyle ikinci deneyimim istediğim gibi ilerlemedi. Biraz istikrar sorunu yaşadım. Buna rağmen benim için çok önemli bir dönemdi" ifadelerini kullandı.

Onana, İtalya'da birlikte çalıştığı teknik direktörlerin ve insanların gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, "Bir futbolcu olarak çok geliştiğimi hissediyorum. Kişisel açıdan da oldukça zenginleştirici bir deneyim yaşadım. İşlerin umduğum gibi gitmemesine üzülüyorum ancak futbol bazen böyle" diyerek sözlerini tamamladı.