1. Lig yükselme play-off final maçında Esenler Erokspor ve Çorum FK karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, Çorum FK'nın 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı ve Süper Lig'e yükselen son takım Çorum ekibi oldu.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Gürler ve 53. dakikada Mame Thiam attı.

Esenler Erokspor'da Kanga, 90+2'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ÇORUM FK TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE!

Bu sonucun ardından Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amedspor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

79. SÜPER LİG EKİBİ ÇORUM FK

Amedspor'un 78. Süper Lig temsilcisi olması sonrası Çorum FK, ligin 79. temsilcisi oldu.