Esenler Erokspor Çorum FK maçı oynanır oynanmaz TFF'den beklenen karar geldi

Esenler Erokspor - Çorum FK maçının oynanmasıyla birlikte TFF, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nın tescil edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tesciline, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig puan cetvelinin tesciline, Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler ve play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Arca Çorum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine karar verilmiştir." denildi.

1. LİG'E VEDA EDENLER

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor takımlarının Nesine 2. Lig'e düşürülmelerinin de tescil edildiği belirtildi.

ESENLER EROKSPOR - ÇORUM FK MAÇINI BEKLİYORLARDI

TFF, Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig daha önce tescil etmiş ancak Esenler Erokspor - Çorum FK maçının henüz oynanmamış olması nedeniyle 1. Lig için tescil kararını ertelemişti.

