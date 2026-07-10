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Halk TV Spor Erzurumspor'dan ayrılır ayrılmaz kapanın elinde kaldılar: Yeni takımları belli oldu

Erzurumspor'dan ayrılır ayrılmaz kapanın elinde kaldılar: Yeni takımları belli oldu

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, TFF 1. Lig'de şampiyon olan kadrosundan 4 futbolcunun biten sözleşmelerini yenilemedi. Erzurumspor'dan ayrılır ayrılmaz kapanın elinde kaldılar. Yeni takımları belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Erzurumspor'dan ayrılır ayrılmaz kapanın elinde kaldılar: Yeni takımları belli oldu

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, yeni sezona yeni kadrosuyla girecek. Mavi beyazlılar, TFF 1. Lig'de şampiyon olan kadrosundan 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Bu futbolcuların sözleşmeleri yenilenmedi. 4 futbolcu da ayrılır ayrılmaz adeta kapanın elinde kaldı. Hepsinin de yeni takımı belli oldu.

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Erzurum Pusula'dan Özlem İpek'in haberine göre; Erzurumspor'dan ayrılan isimlerden Cheickne Sylla'nın yeni takımı Manisa temsilcisi oldu. Sylla, yeni kulübüyle sözleşme imzaladı.
Mavi beyazlı ekipten ayrılan Ali Ülgen ise Bandırmaspor'a transfer oldu. Ali Ülken de sözleşmeye imza attı.

CROCIATA IĞDIR'A GİTTİ

Sözleşmesi bitince ayrılan Giovanni Crociata'nın yeni adresi ise Iğdır FK oldu. Orta sahada görev yapan tecrübeli oyuncu da kendisini Iğdır FK'ya bağlayan sözleşmeye imzasını koydu.
Yine sözleşmesi yenilenmeyen futbolculardan Salih Sarıkaya TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı. Salip Sarıkaya, yeni sezonda yeşil siyahlı ekibin formasını giyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzurumspor Süper Lig TFF 1. Lig
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