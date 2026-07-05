Erzurumspor'da 3 ayrılık birden gerçekleşti
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor'da sözleşmeleri sona eren Cheickne Sylla, Giovanni Crociata ve Hüsamettin Yener ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekip, sabah saatlerinde Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde laktat testinden geçti.
KUVVET ÇALIŞTILAR
Laktat testinin ardından futbolcular düz koşu yaparak günü sahada tamamladı. Günün ikinci antrenmanında ise kulüp tesislerindeki fitness salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirildi.
3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan Erzurumspor'da 3 ayrılık birden gerçekleşti.
Erzurumspor FK'da sözleşmeleri sona eren Cheickne Sylla, Giovanni Crociata ve Hüsamettin Yener ile yollar ayrıldı. Oyuncular bonservisini eline aldı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan mavi-beyazlılar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın talepleri doğrultusunda görüşmeler devam ediyor.