Erzurumspor'a Amedspor maçı öncesi müjde!

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'a yeni sezonda Amedspor'la oynayacağı maç öncesi müjdeli haber geldi.

Erzurum Pusula'dan Esra Arpa'nın haberine göre; depreme dayanıklılığıyla ilgili yürütülen güçlendirme çalışmaları nedeniyle bir süredir gündemde olan Kazım Karabekir Stadyumu'nun Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni sezona hazır hale getirildiği, teknik inceleme ve ölçümlerde stadın güvenli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Stadın yalnızca kale arkası, basın ve protokol tribünlerinin açılabileceği ileri sürülüyordu.

Yapılan güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanan teknik raporlar doğrultusunda Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu kararını verdi.

TÜM TRİBÜNLER AÇILACAK

Haberde, kurulun aldığı kararla maraton tribünleri de dahil olmak üzere Kazım Karabekir Stadyumu'nun tüm tribünlerinin taraftarların kullanımına açılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Böylece Erzurumspor FK, Süper Lig'deki ilk iç saha maçında Galatasaray karşısına tam kapasiteye yakın taraftar desteğiyle çıkacak.

Kararın, günlerdir stadyumun durumu konusunda endişe yaşayan mavi beyazlı taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandığı da haberde yer aldı.