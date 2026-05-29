Erzurumspor ve Amedspor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için karşı karşıya geldi

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor ve Amedspor, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Ligde kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen 2 takım, transferde karşı karşıya geldi.

ERZURUMSPOR VE AMEDSPOR ALLAHYAR'I İSTİYOR

Fotospor'da yer alan habere göre; Erzurumspor ve Amedspor, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya veda eden Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmak istiyor.

İki ekip de İranlı yıldızı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Oyuncu ise geleceğine dair henüz kararını vermedi.

31 MAÇTA 7 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Westerlo formasıyla 31 maça çıkan Allahyar Sayyadmanesh, 2 bin 279 dakika sahada kaldı. İranlı futbolcu, 7 gol ve 5 asist kaydetti.

İSTANBULSPOR VE FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ

24 yaşındaki futbolcu daha önce ligimizde İstanbulspor ve Fenerbahçe formalarını giydi.