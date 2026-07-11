Erzurumspor TFF'ye gitti: Hacıosmanoğlu'yla görüştü

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor'da başkan Ahmet Dal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede ikili fikir alışverişinde bulundu.

A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

Görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ahmet Dal'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti.

FİKSTÜR ÇEKİMİNE KATILDI

Ahmet Dal, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için yapılan fikstür çekimine katıldı. Yapılan kura çekimi sonucunda Erzurumspor ilk hafta Amedspor'la karşılaşacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Kulüpler Birliği'nde yapılan seçimin sonucunda yeni görevine başladı. Dal, Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yardımcısı oldu.