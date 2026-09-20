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Erzurumspor tek golle kazanıp bir ilki başardı

Samsunspor'u konuk eden Erzurumspor tek golle galip geldi. Erzurumspor tarihinde ilk kez Samsunspor'u mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Erzurumspor tek golle kazanıp bir ilki başardı

Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede mavi-beyazlılar tek golle galip geldi.

İLK KEZ SAMSUNSPOR'U YENDİLER

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Erzurumspor bu sonuçla tarihinde ilk kez Samsunspor'u mağlup etti.

PUAN DURUMU

7 puana ulaşan Erzurumspor, 14. sıraya yükselerek küme düşme hattından uzaklaştı. Samsunspor ise 4 puanla 17. sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu, Rodriguez (Dk. 57 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 66 Diabate) Eren Tozlu (Dk. 66 Kerk)

Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Guarino, Erakovic, Mendes, Watt (Dk. 65 Sekongo), Emre Kılınç, Samed Onur (Dk. 79 Yalçın Kayan), Celil Yüksel, Jarju (Dk. 46 Coulibaly), Bayo

Gol: Dk. 45 Cardoso (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 18 Cardoso, Dk. 33 Owusu, Dk. 77 Baiye (Erzurumspor FK), Dk. 64 Samed Onur, Dk. 86 Emre Kılınç (Samsunspor)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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