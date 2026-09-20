Erzurumspor tek golle kazanıp bir ilki başardı
Samsunspor'u konuk eden Erzurumspor tek golle galip geldi. Erzurumspor tarihinde ilk kez Samsunspor'u mağlup etti.
Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede mavi-beyazlılar tek golle galip geldi.
İLK KEZ SAMSUNSPOR'U YENDİLER
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Erzurumspor bu sonuçla tarihinde ilk kez Samsunspor'u mağlup etti.
PUAN DURUMU
7 puana ulaşan Erzurumspor, 14. sıraya yükselerek küme düşme hattından uzaklaştı. Samsunspor ise 4 puanla 17. sırada kaldı.
DETAYLAR
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu, Rodriguez (Dk. 57 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 66 Diabate) Eren Tozlu (Dk. 66 Kerk)
Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Guarino, Erakovic, Mendes, Watt (Dk. 65 Sekongo), Emre Kılınç, Samed Onur (Dk. 79 Yalçın Kayan), Celil Yüksel, Jarju (Dk. 46 Coulibaly), Bayo
Gol: Dk. 45 Cardoso (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 18 Cardoso, Dk. 33 Owusu, Dk. 77 Baiye (Erzurumspor FK), Dk. 64 Samed Onur, Dk. 86 Emre Kılınç (Samsunspor)