Erzurumspor fırsatı kaçırmadı: Bonservis ödemeden getirtecek

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Erzurumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen mavi-beyazlılar, orta sahaya takviye yapma peşinde.

HEDEF MAGOMED OZDOEV

TransferFeed'de yer alan habere göre göre; Erzurumspor yönetimi, Yunanistan Ligi ekibi PAOK'tan ayrılmaya hazırlanan Magomed Ozdoev'e talip oldu.

BONSERVİS ÖDEMEDEN GETİRECEKLER

Önümüzdeki günlerde PAOK'tan ayrılacak olan oyuncu için herhangi bir bonservis ödemesi gerekmeyen Erzurumspor'un transferi büyük bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi.

Her ne kadar PAOK yönetimi, Rus futbolcuyu takımda tutmak istese de çeşitli sebeplerden ötürü anlaşma sağlanamadı.

9 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon PAOK formasıyla 50 maçta forma giyen Magomed Ozdoev, 3 bin 440 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 5 asist kaydetti.