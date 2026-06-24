Erzurumspor bayrağının Diyarbakır'daki tarihi köprüye asılmasını resmen istediler

TFF 1. Lig'i 2. sırada bitiren ve Süper Lig'e çıkan Amedspor'un bayrağı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılmıştı. Bunun ardından Erzurumspor taraftarından da dikkat çeken bir başvuru geldi.

Amidahaber'den İlyas Akengin'in haberine göre; Erzurum 1283 Hareketi Derneği Diyarbakır’daki tarihi On Gözlü Köprü’ye 1. Lig şampiyonu Erzurumspor’un bayrağının asılması için Diyarbakır Valiliği’ne resmi başvuruda bulundu.

VALİLİK İŞLEME ALDI

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hukuk ekibimiz, kadim Türk şehri Diyarbakır’ın sembolü On Gözlü Köprü’ye 1. Lig şampiyonu Erzurumspor’un bayrağının asılması için Diyarbakır Valiliği’ne resmi başvuruda bulunmuştur. Tanıtıcı bayrakların kullanım izni başvurusu kapsamında Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Diyarbakır On Gözlü Köprü Kadim Türk şehri Diyarbakır'ın tarihi simgelerinden biri olan On Gözlü Köprü'ye; 1. Lig şampiyonu Erzurumspor'un şampiyonluğunu kutlamak ve şehirlerimiz arasındaki dayanışma bağını güçlendirmek amacıyla, Erzurumspor bayrağının uygun görülecek bir süreyle asılması hususunda gereğini arz ederiz. Saygılarımızla” ifadeleri kullanıldı.

Başvurunun valilik tarafından işleme alındığı bildirildi.