Ertuğrul Doğan'dan galibiyet sonrası tepki: Bu kafayla bir yere gidemezler

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor sahadan 4-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, MHK'ye yüklendi.

"NİYE KIRMIZI KARTI VERMİYORSUN"

Ertuğrul Doğan açıklamasında “Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığınız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum, 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, iki metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor, resmen kırmaya yönelik bir müdahalede bulunuyor. Niye kırmızı kartı vermiyorsun? Buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net görüyor. Niye vermiyorsun? İnsanların kafasında neden bu şüpheyi bırakıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

"GÖRÜYORSUN VE VERMİYORSUN"

Eleştirisine devam eden Ertuğrul Doğan, “45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel bir maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor, Galatasaraylı futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok, herkes işini yapıyor. Bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımının ve oyuncularının durumu belli. Bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Görüyorsun ve vermiyorsun" dedi.

"BU KAFAYLA BİR YERE GİDEMEZLER"

Ertuğrul Doğan ayrıca "O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları tekrar uyarıyorum, hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımlarının hepsine... Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım. Öyle bir tekmeyi vermeyince ne oluyor? Ne oluyor? İnsanların sadece sana olan saygısını kaybediyorsun, başka bir şey olmuyor" sözlerini sarf etti.

"YAZIKTIR GÜNAHTIR"

MHK'ye seslenen Ertuğrul Doğan, "MHK Başkanına sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı devam etmesinden yana, bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek, gözlerinde bir sıkıntı mı var, başka bir durum mu var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya böyle bir pozisyon, VAR olmasa kırmızı kart değil. Böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Biz kimseye bir şey söylemiyoruz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya, yazıktır, günahtır" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERSİNLER"

Taraftardan destek isteyen Ertuğrul Doğan, "Kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz oldu. Elimizden gelen her türlü fedakârlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır, vardır; devre arasında bunları tamamlarız. Benim taraftarımızdan, camiamdan ricam şu: Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var, değerli oyuncularımız var. O zaman geldiğinde gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz" diyerek konuşmasını bitirdi.