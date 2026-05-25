Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Ertuğrul Doğan söz verdi

Ertuğrul Doğan söz verdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni sezon hedefiyle ilgili "Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa’da Trabzonspor’a yakışan başarıları hedefliyoruz" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ertuğrul Doğan söz verdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan başarıları hedeflediklerini belirtti.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, geride bıraktıkları sezonu, camia için büyük anlam taşıyan Türkiye Kupası ile taçlandırmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Yok artık Trabzonspor! Dakika başı gol attı: Rakibini 20-0 yendiYok artık Trabzonspor! Dakika başı gol attı: Rakibini 20-0 yendi

Bu başarının yalnızca sahada mücadele eden futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin değil, her koşulda takımının yanında duran büyük Trabzonspor taraftarının eseri olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde yeni bir sezon, yeni hedefler ve hep birlikte yazacağımız yeni bir hikaye var. Fatih Tekke hocamızla birlikte, büyük Trabzonspor yürüyüşünün henüz ilk adımlarını atıyoruz. Bu yolun kolay olmadığını ve bu yürüyüşün zorluklarla geçeceğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa’da Trabzonspor’a yakışan başarıları hedefliyoruz. Bu nedenle siz değerli taraftarlarımızı, satışa çıkardığımız 2026-2027 sezonu kombinelerini alarak bu büyük yürüyüşe ortak olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz sizsiniz. Gelin, yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro