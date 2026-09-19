Ertem Şener Trabzonspor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Papara Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Derbiyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak.

DERBİDE 144. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, 144. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 143 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 197, Trabzonspor ise 159 kez gol sevinci yaşadı.

ERTEM ŞENER'DEN MAÇ TAHMİNİ

Ertem Şener, Trabzonspor-Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Şener, Galatasaray'ın Trabzonspor'u yeneceğini ifade etti.