Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor

Amedspor'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan teknik direktör Ersun Yanal, paylaştığı video ile gündeme geldi.

Teknik direktörlüğe ve Süper Lig'e geri dönüş sinyali veren Yanal, videoda futbolu çok özlediğini belirtti.

Ersun Yanal çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın bir yerinden sonra şunu çok net anlıyorsun. Bazı şeyler insanın işi olmaktan çıkıp karekterine dönüşüyor. Futbol da benim için böyle. Ne kadar uzak kalırsan kal, ne kadar bu işi yapmazsan... Hiç farketmiyor. Bir yerden sonra seni öyle bir çağırıyor ki karşı durmak imkansız. Yakın zamanda bu karşı duruştan dönüş benim için çok güzel olacak"