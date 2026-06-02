Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor
Son olarak Amedspor'u çalıştıran ve bir süredir takım yönetmeyen teknik direktör Ersun Yanal, yaptığı açıklama ile geri dönüş sinyalleri verdi. Ersun Yanal'ın Süper Lig'den bir takıma dönmesi bekleniyor.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Amedspor'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan teknik direktör Ersun Yanal, paylaştığı video ile gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda takımın başında olan Ersun Yanal'ın bu sözleri, sarı-lacivertli takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları daha da çok güçlendirdi.
Amedspor'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan teknik direktör Ersun Yanal, paylaştığı video ile gündeme geldi.
Teknik direktörlüğe ve Süper Lig'e geri dönüş sinyali veren Yanal, videoda futbolu çok özlediğini belirtti.
''BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL OLACAK''
Ersun Yanal çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:
"Hayatın bir yerinden sonra şunu çok net anlıyorsun. Bazı şeyler insanın işi olmaktan çıkıp karekterine dönüşüyor. Futbol da benim için böyle. Ne kadar uzak kalırsan kal, ne kadar bu işi yapmazsan... Hiç farketmiyor. Bir yerden sonra seni öyle bir çağırıyor ki karşı durmak imkansız. Yakın zamanda bu karşı duruştan dönüş benim için çok güzel olacak"
SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?
Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda takımın başında olan Ersun Yanal'ın bu sözleri, sarı-lacivertli takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları daha da çok güçlendirdi.
Ersun Yanal'ın yeniden Süper Lig'de bir takımın başına geçmesi bekleniyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi