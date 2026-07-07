Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu ile yeni anlaşma yapmamıştı. Siyah beyazlıların Alman kaleci Alexander Nübel ile anlaştıkları ileri sürülüyor.

Siyah beyazlı takımdan ayrılma kararı alan Ersin Destanoğlu'nun ise yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan, bütün yaş grubu takımlarında oynadıktan sonra 8 sezondur A takımı kadrosunda olan Ersin Destanoğlu'nun Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'le anlaştığı ileri sürüldü. Sporx'teki habere göre; Ersin Destanoğlu'nun kısa süre içinde İngiltere'ye gideceği ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imza atacağı belirtildi.

ŞAMPİYON TAKIMIN KALESİNDEYDİ

Ersin Destanoğlu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyon olurken 35 maçta görev yapmıştı.

Sonraki sezonda da 32 maçta kaleyi koruyan Ersin, 3 sezon da yedek kalmıştı.

25 yaşındaki kaleci, geçen sezon Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle tekrar kaleyi devralmıştı.

Ersin Destanoğlu, geçen sezon da 32 maçta görev yaptı.