Erokspor'u yenerek Süper Lig'e çıkan Çorum FK'ya kötü haber: TFF duyurdu

Çorum FK, TFF 1. Lig play off finalinde Esenler Erokspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.

Süper Lig sevinci yaşayan Çorum FK'ya TFF'den (Türkiye Futbol Federasyonu) kötü haber geldi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre PFDK (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) Çorum FK-Esenler Erokspor maçı nedeniyle ceza yağdırdı.

Yapılan açıklama şöyle:

ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 24.05.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübü sporcusu GUELOR KANGA KAKU’nun, ihraç öncesi müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübü sporcusu GUELOR KANGA KAKU’nun, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübü sporcusu GUELOR KANGA KAKU’nun, oyundan ihraç edilmesine rağmen ihracı sonrasında akredite alanda bulunmasından dolayı FDT’nin 95/2. maddesi uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÇORUM FK'YA BLOKE KARARI

ARCA ÇORUM FK’nın, 24.05.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN B, C, D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK Kulübü idarecisi MEHMET AKİF BOYRAZ’ın, müsabakada görevli resmi güvenlik görevlilerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.