Erokspor'u yenerek Süper Lig'e çıkan Çorum FK'ya kötü haber: TFF duyurdu

TFF 1. Lig play off finalinde Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.

Ancak maçtan 3 gün sonra Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Çorum FK'ya kötü haber geldi.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler duyuruldu.

Çorum FK-Esenler Erokspor maçıyla ilgili alınan kararlar şöyle:

ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 24.05.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü idarecisi MEHMET AKİF BOYRAZ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 25.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ESENLER EROKSPOR Kulübü’nün 24.05.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ESENLER EROKSPOR Kulübü futbolcusu GUELOR KANGA KAKU’nun aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 25.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.