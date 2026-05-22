Erokspor'da görevine son verilmişti: Osman Özköylü'nün yeni takımı belli oluyor

TFF 1. Lig takımı Esenler Erokspor'u şampiyonluğa oynatırken görevine son verilen teknik direktör Osman Özköylü'ye ilk teklifi yapan takım belli oldu.

Günışığı Gazetesi'ndeki habere göre TFF 2. Lig’de yeni sezona yeni bir yapılanmayla girmeye hazırlanan Elazığspor, Erkan Sözeri defterini kapattıktan sonra Osman Özköylü'yü gündeme aldı.

Özköylü, 2011-2012 sezonunda Elazığspor’la şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Etimesgut Şekerspor’da başlayan kariyerinde İskenderun D.Ç., Erzurumspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor,Sivasspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Boluspor, Hekimoğlu, Altay, Manisa FK, Pendikspor, Iğdır FK gibi takımlarda görev yapan Özköylü son olarak Esenler Erokspor’u çalıştırdı.

TEKLİF YAPILDI CEVAP BEKLENİYOR

Haberde Elazığspor'un Osman Özköylü'ye teklif yaptığı belirtildi.

Yönetimin Özköylü'de yanıt beklediği, daha sonra da transfer çalışmalarına başlayacağı bildirildi.