Erokspor Çorum FK finali öncesi TFF'nin kararı ortalığı karıştırdı: İsyan büyük!

TFF 1. Lig'de play off finali bu akşam yapılacak. Çorum FK ile Esenler Erokspor ile oynanacak maç sonrası Erzurumspor ve Amedspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak 3. takım belli olacak.

Konya'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Maçta 90 dakika berabere biterse uzatmalara geçilecek. Eşitlik yine bozulmazsa sonucu penaltılar belirleyecek.

TFF AÇIKLADI ÇORUM FK İSYAN ETTİ

Maç öncesi TFF'nin açıkladığı hakeme Çorum FK isan etti. Çorum FK-Erokspor maçını İstanbul bölgesi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay, Candaş Elbil, Oğuzhan Aksu ve Anıl Usta yapacak.

Karar Çorum'da büyük tepkiyle karşılandı. Çorum Haber'de yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun bu ataması sonrası Çorum cephesinden tepki üzerine tepki yağdı. Haberde, "Dev maçta İstanbul bölgesi hakemlerinin nasıl bir tutum sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu" denildi.

"TFF ÇORUM'U DOĞRAMAYA YEMİN ETMİŞ!"

Çorum Hakimiyet Gazetesi'nde ise "TFF Çorum'u doğramaya yemin etmiş!" başlıklı Fatih Battar imzalı haber yorumda şu ifadelere yer verildi:



İstanbul takımı olan Esenler Erokspor'un maçına İstanbul bölgesi hakemi atanması Çorum FK taraftarlarını çileden çıkardı.

Bu sezon bariz hakem hatalarıyla şampiyonluk yarışından koparılan, üstüne bir de play off'ta hakem hatalarıyla doğranan kırmızı siyahlı camiada hem federasyona hem de MHK'ya büyük tepki var.

Maçın hakemini sadece 1 gün önce açıklayan MHK'nın İstanbul bölgesi takımına İstanbul bölgesi hakemi vermesine kimse anlam veremedi.

"MHK'NIN BİR BAŞKA SKANDALI..."

MHK'nın bir başka skandalı ise yardımcı hakem Oğuzhan Aksu.

Yarınki maçta yardımcı hakem olarak görev alan Bitlisli Oğuzhan Aksu, bu sezon yine Çorum FK-Esenler Erokspor maçını yönetmiş ve adeta maçı Esenler Erokspor'a kazandırmak için elinden geleni yapmıştı.

Çorum FK aleyhine skandal bir penaltı çalan Aksu, Çorum FK'nın golünü iptal etmişti.

Taraftarlar; "Koskoca Türkiye'de bunlardan başka hakem yok mu da özellikle bunları gönderiyorlar' diyerek sitem etti.