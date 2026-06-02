Erman Toroğlu'nun üç yıla kadar hapsi istendi! Hacıosmanoğlu-Özbek iddiası için iddianame
Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, Galatasaray’a ilişkin açıklamaları nedeniyle dava açıldı. Toroğlu’nun, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Toroğlu hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ müşteki olarak yer aldı. Erman Toroğlu ise dosyada şüpheli sıfatıyla bulundu.
AA muhabiri Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; İddianamede, Toroğlu’nun 8 Şubat’ta katıldığı bir televizyon programındaki sözleri hatırlatıldı. Toroğlu’nun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında bir görüşme yapıldığına ve bu görüşmede bazı konuların konuşulduğuna dair açıklamaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Soruşturmaya konu olan süreç, Erman Toroğlu’nun 8 Şubat 2026'da katıldığı canlı yayındaki açıklamalarıyla başladı. Toroğlu, programda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yapılan görüşmeye ilişkin bazı iddiaları gündeme getirdi.
Toroğlu, Özbek’in daha önce Hacıosmanoğlu’na yönelik “Aramızda konuşulanları açıklama” anlamına gelen sözleri olduğunu öne sürdü. Ardından, bu görüşmede Galatasaray’ın şampiyonluk yarışıyla ilgili destek istediğine dair bir iddia duyduğunu söyledi. Toroğlu, söz konusu iddiayı aktarırken bunun doğruluğundan emin olmadığını da belirtti.
Erman Toroğlu, şunları söylemişti:
"Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir. Haa bir kulüp başkanı gider başkan biz şampiyonluğa oynuyoruz bize doğru dürüst hakem ver diyebilir."