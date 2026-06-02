Erman Toroğlu'nun üç yıla kadar hapsi istendi! Hacıosmanoğlu-Özbek iddiası için iddianame

Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, Galatasaray’a ilişkin açıklamaları nedeniyle dava açıldı. Toroğlu’nun, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Toroğlu hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ müşteki olarak yer aldı. Erman Toroğlu ise dosyada şüpheli sıfatıyla bulundu.

AA muhabiri Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; İddianamede, Toroğlu’nun 8 Şubat’ta katıldığı bir televizyon programındaki sözleri hatırlatıldı. Toroğlu’nun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında bir görüşme yapıldığına ve bu görüşmede bazı konuların konuşulduğuna dair açıklamaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Soruşturmaya konu olan süreç, Erman Toroğlu’nun 8 Şubat 2026'da katıldığı canlı yayındaki açıklamalarıyla başladı. Toroğlu, programda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yapılan görüşmeye ilişkin bazı iddiaları gündeme getirdi.

Toroğlu, Özbek’in daha önce Hacıosmanoğlu’na yönelik “Aramızda konuşulanları açıklama” anlamına gelen sözleri olduğunu öne sürdü. Ardından, bu görüşmede Galatasaray’ın şampiyonluk yarışıyla ilgili destek istediğine dair bir iddia duyduğunu söyledi. Toroğlu, söz konusu iddiayı aktarırken bunun doğruluğundan emin olmadığını da belirtti.

Erman Toroğlu, şunları söylemişti: