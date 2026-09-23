Erman Toroğlu'ndan Süper Lig iddiası geldi. Ünlü hakem yorumcusu Sözcü'deki yazısında flaş bir tahminde bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın hakem yönetimlerine yönelik yaptığı, "Bu şekilde bu lig bitmez" açıklaması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yorumcu Erman Toroğlu da konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu, Adalı'nın bazı eleştirilerinde haklı olduğunu belirtirken, kullanılan söyleme katılmadığı noktalar olduğunu ifade etti.

"LİG BU ŞEKİLDE BİTECEK"

Serdal Adalı'nın açıklamalarını değerlendiren Toroğlu, ligin mevcut düzen içerisinde tamamlanacağını savunarak, asıl tartışılması gereken konunun sistemin işleyişi olduğunu dile getirdi ve "Lig böyle biter" diyerek tahminde bulundu.

Deneyimli yorumcu, hakemlerin doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsil ettiğini belirterek, sahada yaşanan olayların yalnızca hakemleri değil, kurumu da ilgilendirdiğini vurguladı.

HAKEMLERE YÖNELİK TEPKİLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Türk futbolunda hakemlere yönelik söylemlerin ve saha içindeki davranışların yıllardır tartışma konusu olduğunu belirten Toroğlu, federasyonun bu konuda daha net bir tavır ortaya koyması gerektiğini savundu.

Hakemlerin görev yaparken yalnızca bireysel kimlikleriyle değil, temsil ettikleri kurum adına da sahada bulunduklarını ifade eden Toroğlu, disiplin mekanizmasının daha etkili işlemesi gerektiğini söyledi.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI

Toroğlu, Beşiktaş'ın Amedspor ile oynadığı karşılaşmayı da değerlendirdi. Mücadeledeki faul dağılımına dikkat çeken yorumcu, siyah-beyazlı ekibin futbol oynamaya çalışan taraf olduğunu öne sürdü.

Hakem yönetimini eleştiren Toroğlu, oyunun akışına müdahalelerin ve faul değerlendirmelerinin maçın genel gidişatını etkilediğini savundu.

PENALTI POZİSYONU TARTIŞMASI

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlardan birinin de Vlahovic'e yapılan müdahale olduğunu belirten Toroğlu, söz konusu pozisyonda penaltı kararı verilmemesini eleştirdi.

Tecrübeli yorumcu, hakemlerin kritik karar anlarında daha cesur ve tutarlı olması gerektiğini ifade ederek, Türk futbolunda hakem performanslarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erman Toroğlu iddiasını şöyle tamamladı:

Dört büyükler yıllarca yaptıkları hovardalığın cezasını çekecekler. İnanılmaz

paralarla transferler yaptılar. Alırken de satarken de. Kar eden çok az oldu, hep

zarar. Ama her beyanatta “TFF ve hakem” diyorlar. Yani yalan rüzgârı. Hiç aynaya

bakmıyorlar.