Erman Toroğlu'ndan millilere son uyarı: Hakeme dikkat! Sakın ağzını kapatma

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, milli takımın Dünya Kupası'nda oynayacağı Avustralya maçı öncesi hakem uyarısında bulundu.

Toroğlu, Sözcü TV'deki programda şunları söyledi:

"Dünya Kupası kalitesi Avrupa Şampiyonası gibi değil, Şampiyonlar Ligi hiç

değil. Değişik maçlar olacak öyle tahmin ediyorum. Ülke olarak ilginç bir

şeyimiz var, kurayı çekiyoruz 'ooo zor' diyoruz. 1 ay kala 'biz bunları

götürürüz' diyoruz, son gün bunlar 'fındık fıstık' diyoruz. O Duruma geldik.

Kamuoyu öyle şu an. Avusturalya'yı sabah yeneriz, Paraguay çantada keklik

ABD'yi de yeneriz diyorlar ama kazın ayağı öyle değil.

"KURALLAR DEĞİŞTİ"

Şu da var ABD maçında 3 kırmızı var. Bizim oyuncular alışsın, ısmarlama

hakemler yok VAR'lar başka. Kurallar da değişti. En hoşuma gideni de şu;

ağzını kapayıp konuşamayacaksın. Niye ağzını kapatıyorsun. Ağzını kapatana

kırmızı kart.

ABD ve Avusturalya'nın çok koşan ve iki diri takım olacağını düşünüyorum.

Bizim takımımızın teknik kapasitesi iyi ama onların da var. Bizim farkımız

ancak ve ancak onlar kadar koşarsak olur. Bizim arka taraftaki oyuncularımız

o kadar süratli değiller. Kontra yemememiz lazım. Onun için de ne desek

boş. Maç başlayınca 15 dakikada belli olur iş.

Önemli olan Avusturalya maçını kazanmak. Sonrası sonra düşünülür. Çünkü

ilk maçlar kötüdür hüsran olmaması lazım. Önce bu maçı geçelim sonra

rahatlar adım adım gideriz. Gerisi kolay olur."