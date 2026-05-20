Erman Toroğlu'ndan Aziz Yıldırım uyarısı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in final haftasını ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını sert bir dille değerlendirdi. TFF'nin kutlamalara katılmaması ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk kaçırması ve Aziz Yıldırım'ın adaylığı Toroğlu'nun gündeminin merkezine oturdu.

TFF'NİN BÜYÜK HATASINI AÇIKLADI

Toroğlu'nun en sert eleştirisi TFF'ye yönelikti. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına TFF yetkililerinin katılmamasını açıkça eleştiren deneyimli yorumcu, bu tavrın 2012 yılında Yıldırım Demirören döneminde yaşanan benzer bir olayı hatırlattığını vurguladı. Toroğlu'na göre Demirören o yıl Kadıköy'de şampiyon olan Galatasaray'ın kutlamasına gelmiş, kupayı takdim edip hemen ayrılmıştı.

Toroğlu, "Ne olursa olsun en az 1 yetkilinin gelmesi gerekiyordu" diyerek TFF'nin bu tavrını kurumsal bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

AZİZ YILDIRIM UYARISI: FIRTINA GELİYOR

Toroğlu'nun en çarpıcı öngörüsü ise Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım üzerine geldi. "Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı olursa TFF ve Galatasaray'a çok iş çıkar, şimdiden söylüyorum" diyen Toroğlu, Yıldırım'ın geçmişteki mücadeleci tavrını ve kurumlarla olan sert ilişkisini hatırlatarak olası başkanlığının Türk futbolundaki dengeleri kökten sarsabileceğini ima etti.

Toroğlu ayrıca Galatasaray'ın TFF ile ilişkilerini askıya alması halinde federasyonun da karşılıklı bir tutum sergileyebileceğini belirtti.

EYÜPSPOR'U BİLE YENEMEDİ

Toroğlu, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden kaçırdığını da net bir şekilde ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin kendi sahasında Eyüpspor'u bile yenemediğini hatırlatan ünlü yorumcu, bu sonucun ne denli kritik olduğunu rakamlarla ortaya koydu: Fenerbahçe o maçı kazansaydı ligi yalnızca 1 puan geride tamamlayacaktı. Toroğlu, Fenerbahçe'nin sezon boyunca küme düşme mücadelesi veren takımlara sürekli puan kaptırdığını vurgulayarak bu tutarsızlığın şampiyonluğun önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

GALATASARAY AKILLI OYUNU, FENERBAHÇE HARCADIĞI PARAYI YAKABİLDİ Mİ?

Toroğlu her iki büyük kulübü de harcanan paralara göre yetersiz bulduğunu açıkça ifade etti. Ancak iki takım arasındaki farkı şöyle özetledi:

Galatasaray daha akıllı olduğu için kötü oynasa da şampiyon tamamladı.

UĞURCAN, OSİMHEN'İ GÖLGELEDİ

Toroğlu'nun en dikkat çekici analizi şampiyonluğa katkı paylaşımına ilişkindi. Sezon boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın katkısını, milyonlarca Euro'ya kiralanan Victor Osimhen'in önüne koyan Toroğlu, "Bu sezon Uğurcan, Osimhen'dan daha büyük katkı yaptı ve fark yarattı" dedi.

Nijeryalı golcünün Avrupa maçlarında belirleyici olduğunu kabul eden Toroğlu, Osimhen'in Süper Lig'de beklenen farkı yaratamadığını da sözlerine ekledi.