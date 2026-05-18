Erman Toroğlu sezonun 11'ini seçti: Sürpriz isim

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Galatasaray 77 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Fenerbahçe 74 puanla ikinci olurken, Trabzonspor 69 puanla üçüncü, Beşiktaş 60 puanla dördüncü, Başakşehir de 57 puanla beşinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor da küme düştü. Bu 3 takım gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

ERMAN TOROĞLU'NUN 11'İ

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Sözcü TV'de katıldığı programda sezonun 11'ini seçti.

Toroğlu'na göre sezonun 11'i şöyle oluştu:

Uğurcan

Skriniar, Heliton, Drongelen,

Lemina, Orkun, Asensio, Sara, Barış

Onuachu, Osimhen.

Sezonun oyuncusu: Uğurcan Çakır.

Erman Toroğlu, sezonun teknik direktörü olarak da şampiyon Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un yerine ligi üçüncü sırada bitiren Trabzonspor'un başındaki Fatih Tekke'yi seçti.