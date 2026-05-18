Erman Toroğlu: Cumhurbaşkanı'nı araya sokarak yapmayın ya!

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig'de son hafta maçlarının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Büyük takımların transfer politikalarını da eleştiren Toroğlu, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadroyla daha farklı olması lazım. Göztepe ve Samsun mantığında takım daha fazla olmalı. Bu idareyle devam ederlerse 3-4 sene sonra çok farklı olacak" dedi.

Antalyaspor'un ligden düşmesine "Yazık oldu" yorumunu yapan Toroğlu, Sözcü TV'deki programda şu ifadeleri kullandı:

"VAR REZALETLERİ NEYDİ?"

"Genç hakemler çıktı bu sezon. Orada iyi şeyler yapıldı. Ama bu senenin VAR rezaletleri neydi?. Bu sezon ligi VAR'lar bitirdi. Hakemler değil. Yayıncı kuruluşun görüntüleri bende olsa, bir kaset yaparım bir saat herkes ne olduğunu anlar o zaman. Adam 50 metreden golü verdi, bunları gördük. O Portekizlileri hemen salla. Başka adamlar getir, daha düzgün adamlar. VAR'lar sezona tesir etti.

Ben Metin Diyadin'in yerinde olsam Gençlerbirliği'ne gelmezdim. Volkan dışardan gelen bir adam. Biz de büyük takım hayranlığı var. Büyük takımdan gelen iki günde teknik direktör oluyor. Aşağıdan gelip teknik direktör olursun. Ama bir yerlerden gönderiyorlar.

Kasımpaşa'nın golünü atan futbolcuyu gördünüz. Adam geldi kaç gol attı. Yabancı futbolcu alırsanız böyle alın. Genç... Gidipz Arabistan'dan 60'a topçu alıyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nı araya sokarak yapmayın ya...

Elindeki malzemeyi en iyi kullanan teknik adam Fatih Tekke. Bazen cümleleri fazla uzatıyor. Çekme üzerine yıldırımı, abisi olarak tavsiye. Tecrübe kolay olmuyor.

Fenerbahçe yıllarca antipatik geldi. Yok Fenerbahçe Cumhuriyeti filan. Ama şu 6-7 senedir aynı işi Galatasaray yapıyor. Antipatik geliyorsunuz yapmayın. Büyürken küçülün. Galatasaray biraz da federasyonlardan güç alarak birşeyler yaptı. Ama bu sezon olmadı, hatta Fener'e omuz

atacak gibi oldu, ama Fener'in omuz atılacak hali yok."