Erling Moe: Böyle bir durumda olmamıza rağmen kazanmak güzel

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, düşmelerine rağmen sezonu kazanarak kapatmanın güzel olduğunu belirtti.

Bu maç öncesi zor bir hafta geçirdiklerini anlatan Moe, "Zorlu bir maçtı. Geçen hafta düşmemizin garanti olmasından sonra daha da zorlaştı. Kulüpteki herkes için zor bir haftaydı. Bizim en için önemli olan bugün için iyi bir şekilde bitirebilmekti. İki tarafında bir birine yakın bir performans sergilediği bir maçtı. Biz biraz daha fazla şans ürettik. Onlar tabii biraz daha kupa finaline odaklı olduğu için daha farklı bir takımla çıktılar. Böyle bir durumda olmamıza rağmen kazanmak güzel." ifadelerini kullandı.

''ÇÖZÜM BULMAMIZ GEREKİYOR''

Sezon ortasında bir takıma gelmenin zor yanları olduğunu vurgulayan Moe, şunları kaydetti: