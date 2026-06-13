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Halk TV Spor Ergün Ataman maç sonu çıldırdı: Soyunma odasındaki yumruklu kavgayı açıkladı

Ergün Ataman maç sonu çıldırdı: Soyunma odasındaki yumruklu kavgayı açıkladı

Panathinaikos'u mağlup eden Olympiakos, Yunanistan'da şampiyonluğa ulaştı. Maç sonu konuşan Ergin Ataman çok sert sözler sarf etti. Ataman, Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığını anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ergün Ataman maç sonu çıldırdı: Soyunma odasındaki yumruklu kavgayı açıkladı

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi son maçında Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. 89-85'lik skorla mücadeleden galip ayrılan Olympiakos seride şampiyonluğa ulaştı.

ERGİN ATAMAN ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman çok sert konuştu. Ergin Ataman konuşmasında "Yunanistan Ligi'nde neler oluyor? Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu s..tiğimin Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" ifadelerini kullandı.

KAVGA ANLARI PAYLAŞILDI

Öte yandan Olympiakos forması giyen Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı görüntüler paylaşıldı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ergin Ataman Panathinaikos
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