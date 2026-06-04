Ergin Ataman öfkeden deliye döndü: "Siz Yunanlıların da" dedi terk edip gitti

Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Paenathinaikos, Olympiakos'a 82-76 mağlup oldu.

Karşılaşma boyunca sık sık hakem kararlarına itiraz eden Ataman, maç sonundaki basın toplantısında da sert açıklamalarda bulundu.

"ERGİN ATAMAN'IN KÖTÜ OLDUĞUNU YAZMAYA DEVAM EDİN"

Ataman, basın toplantısını "İstifa edecek misiniz?" sorusuna çok sinirlenerek terk etti. Ataman, basın toplantısını terk etmeden önce ise şunları söyledi:

"Türkiye’de çok sayıda ünlü haftalık dizi var. Her hafta insanlar bu dizilerin yeni bölümünü izliyor. Siz Yunanların da her hafta dizi izlemeyi sevdiğinizi biliyorum. Burada final serileri tıpkı bir dizi gibi geçiyor. Muhtemelen insanlar bu serileri ‘sanki bir dizi, film izlermiş gibi’ izliyordur.

Maç sonucu 82-76 yazıyor ama hayır, bu yanlış. Gerçek skor 29-5. Olympiakos 29, bizse sadece 5 serbest atış kullandık. Yunan medyası, Sırp medyası, Ergin Ataman’ın Avrupa’nın en kötü koçu olduğunu ve en iyi hakemlerin sizde olduğunu yazmaya devam edin. Bravo size. Hepsi bu kadar.”

