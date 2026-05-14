Ergin Ataman istifa sorusuna dayanamadı

Roig Arena'da oynanan beşinci maçta Valencia Basket, Ergin Ataman'ın Panathinaikos AKTOR'unu 81-64 mağlup ederek EuroLeague tarihinde ilk kez dörtlü finale yükseldi. Maç sonrası basın toplantısında ise Ataman'ın sert çıkışı gündemin merkezine oturdu.

ATAMAN SORUYA DAYANAMADI, SALONU TERK ETTİ

Gecenin en çarpıcı anı sahada değil, basın toplantısında yaşandı.

Bir gazetecinin Ocak ayında Ataman'ın dile getirdiği "Ligi ya da EuroLeague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" sözünü hatırlatması üzerine deneyimli koç soruya yanıt vermedi.

Kısa bir sessizliğin ardından yalnızca "Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın" diyerek kürsüyü terk eden Ataman, geride soru işaretleri bıraktı.

İSPANYOLLAR BASKILI BAŞLADI

Valencia, Roig Arena'nın coşkulu atmosferinde maça hızlı girdi. İlk çeyreği 14-10 önde kapatan İspanya temsilcisi, soyunma odasına 35-23'lük belirgin bir avantajla gitti. Panathinaikos ikinci devrede ritim arayışına girse de Valencia savunma organizasyonunu bozmadı. Üçüncü çeyrek 56-50 bitti; ancak son 10 dakikada Valencia gazı iyice açarak farkı 17'ye taşıdı ve maçı 81-64 tamamladı.

BADIO'YU DURDURAMADILAR

Fransız oyuncu Brancou Badio, Valencia formasıyla 20 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu. Badio'nun etkili performansı, Valencia'nın özellikle ilk yarıda kurduğu üstünlüğün mimarlarından biri oldu. Yunanlı ekipte ise hiçbir oyuncu rakibini frenleyecek tutarlılığı yakalayamadı.

VALENCIA BASKET TARİH YAZDI

Play-off serisini 3-2 kazanan Valencia Basket, kulüp tarihinde ilk kez EuroLeague dörtlü finaline adını yazdırdı. Bu başarı, İspanya'nın Valencia şehri için basketbol adına yaşanmış en büyük an olarak kayıtlara geçti. Dörtlü final, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Panathinaikos'un evi Telekom Arena'da oynanacak.

DÖRTLÜ FİNALDE KİMLER VAR?

Valencia Basket, yarı finalde İspanya devi Real Madrid ile karşılaşacak. Dörtlü finalin diğer yarı finali olan ikinci çiftin tamamlanmasıyla birlikte tablo netleşecek. Tüm gözler artık Berlin'deki Telekom Arena'ya çevrildi.