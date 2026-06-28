Ergin Ataman için 5 milyonu yakacaklar
Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman için sürpriz bir iddia gündemе düştü. İspanya'nın basketbol devi Real Madrid, mevcut hocası Scariolo'yu göndermek için 5 milyon euro tazminat ödemeyi göze alarak Türk teknik adamı listeye yazdı.
Panathinaikos ile yollarını ayırmasının ardından serbest kalan Ergin Ataman'ın yeni durağı merakla beklenirken, İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Marca gazetesinin haberine göre Avrupa basketbolunun en köklü kulüplerinden Real Madrid, teknik direktörlük pozisyonu için Türk çalıştırıcıyı listeye aldı. Haberde Ataman'ın listenin ilk sırasında yer aldığı özellikle vurgulandı.
SCARIOLO'NUN GİDİŞİNİN MALİYETİ: 5 MİLYON EURO
Real Madrid'in önünde aşması gereken kritik bir engel bulunuyor. Mevcut başantrenör Sergio Scariolo ile ayrılık sürecinin düğüm noktası, İtalyan teknik adamın sözleşmesinde saklı. Scariolo geçtiğimiz günlerde, "Sözleşmemde üç yıl daha var ve bu kulübün kararına bağlı bir konu" diyerek topu Real Madrid'e atmıştı.
Marca'nın aktardığına göre bu sözleşmenin feshedilmesi, İspanyol devi Real Madrid'e yaklaşık 5 milyon euroya mal olacak. Yönetimin bu yüklü tazminatı göze almayı ciddi biçimde değerlendirdiği belirtiliyor.
ATAMAN GELİYOR
Ergin Ataman, son yıllarda Avrupa basketbolunun en başarılı ve en çok konuşulan teknik direktörleri arasına girmeyi başardı. Panathinaikos'u EuroLeague'de zirveye taşıyan Türk çalıştırıcı, agresif savunma anlayışı ve motivasyon kabiliyetiyle kıtanın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.
REKABET KAPIDA: DİĞER ADAYLAR DA GÜÇLÜ
Real Madrid'in teknik direktörlük için yalnızca Ataman'ı değerlendirmediği de öğrenildi. Marca'nın haberine göre listede iki isim daha bulunuyor: Yunan teknik adam Ioannis Sfairopoulos ve Hırvatistan'ın köklü çalıştırıcılarından Velimir Perasovic. Her iki isim de EuroLeague deneyimine sahip, ancak Ataman'ın listenin ilk sırasında yer alması, Real Madrid yönetiminin öncelikli tercihini gözler önüne serdi.
KARAR GÜNÜ YAKINLAŞIYOR
Real Madrid'in bu kararı ne zaman vereceği henüz belli değil, ancak Avrupa basketbol takvimine göre kulüplerin teknik kadro planlamalarını yaz başında netleştirmesi bekleniyor. 5 milyon euroluk tazminat engelinin aşılması halinde Ergin Ataman'ın kariyerinin en büyük kulübüyle buluşabileceği ve Avrupa basketbolunun en prestijli oturağına oturabileceği öngörülüyor.